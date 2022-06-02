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Во Франции антироссийские санкции сравнили с игрой в стулья

18:46
  • четверг
  • 02 июня 2022

Введение эмбарго на российскую нефть грозит ЕС серьезным расходами

Эксперт по энергетике Жан-Пьер Фавеннек заявил в интервью французской газете Le Figaro, что нефтяное эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти по морю приведет к серьезным последствиям для обеих сторон.
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Как указал спикер, с введением эмбарго Россия будет продавать меньше нефти в Европу, но больше - в Китай и Индию.

По его словам, Индия уже значительно нарастила объем закупок нефти из России.

"Можно рассчитывать на игру в "музыкальные стулья": Россия отправит свою нефть в Китай, Индию и другие страны-получатели, но они больше не будут брать нефть на Ближнем Востоке, а ЕС сможет иметь значительные объемы нефти из этого региона", - добавил Фавеннек.

Он также обратил внимание на существенный минус такого расклада для ЕС - доставка топлива в Европу с Ближнего Востока стоит дороже, чем из России.

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