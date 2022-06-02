В Татарстане девушка попала под винт самолета Cessna

Пострадавшая госпитализирована

Приволжская транспортная прокуратура сообщила о проверке в связи с инцидентом в аэропорту города Бугульма в Татарстане, который имел место вечером 31 мая.

"По предварительным данным, девушка попала под лопасти воздушного винта самолета Cessna-172 (бортовой номер RA-67572), находившегося на стоянке аэродрома, - говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка была с травмами госпитализирована в больницу в Казани.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверку ведет Камская транспортная прокуратура.

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