В Татарстане девушка попала под винт самолета Cessna

Пострадавшая госпитализирована
Приволжская транспортная прокуратура сообщила о проверке в связи с инцидентом в аэропорту города Бугульма в Татарстане, который имел место вечером 31 мая.
"По предварительным данным, девушка попала под лопасти воздушного винта самолета Cessna-172 (бортовой номер RA-67572), находившегося на стоянке аэродрома, - говорится в сообщении.
Уточняется, что девушка была с травмами госпитализирована в больницу в Казани.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверку ведет Камская транспортная прокуратура.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"