Явлинский процитировал Высоцкого в ответ на слухи об отъезде из России

Ранее в партии "Яблоко" заявили, что политик улетел в Лондон в рамках отпуска и скоро вернется назад

Российский политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский отреагировал на слухи об отъезде из России.

"Журналисты встревожены моим отъездом из России. Отвечу словами Владимира Высоцкого: "Не волнуйтесь — я не уехал. И не надейтесь — не уеду!" — написал политик в Telegram-канале.

2 июня РИА Новости сообщило, что Явлинский уехал в Лондон. В интернете также появилось видео с покидающим страну основателем "Яблока". На кадрах видно, что Явлинский стоит в очереди на посадку в аэропорту.

Позже пресс-секретарь партии и ее основатель Игорь Яковлев заявил, что политик уехал из России в отпуск. Он добавил, что Явлинский вернется в страну через несколько недель.

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