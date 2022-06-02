В Запорожской области объявили о национализации имущества Украины

Указ издала военно-гражданская администрация региона, который частично находится под контролем российских войск

Военно-гражданская администрация (ВГА) части Запорожской области, находящейся под контролем российских войск, издала указ о национализации украинского имущества.

"Сегодня глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан в целях обеспечения госнужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей области", — сказал замглавы ВГА Андрей Трофимов "Интерфаксу".

Об этом также сообщил член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Он назвал регион освобожденным.

Перевести в собственность области планируют земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года. В пользу какой юридической структуры будет проводиться национализация, пока не сообщается.

На подконтрольных войскам России территориях области находится Запорожская атомная электростанция. Киев ранее пригрозил остановить ее в случае потери контроля над ее работой.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская — частично.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"