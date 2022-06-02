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NYT: Россия сохраняет возможности противостоять Западу

19:35
  • четверг
  • 02 июня 2022

Москву не удалось изолировать на международной арене

Эксперты Центра новой американской безопасности заключили, что Россия сохраняет возможности и готовность серьезно конкурировать с Западом, пишет газета The New York Times.
США отказались воевать с Россией из-за Украины

Как отмечено в материале, "Россия представляет для Запада проблему, и она никуда не исчезает". По словам экспертов, на вооружении ВС России стоят "субмарины, интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства радиоэлектронной борьбы, противоспутниковые системы и разнообразный ядерный арсенал".

Кроме того, Россию не удается изолировать на международной арене. Так, у Индии и ЮАР есть давние и сохраняющиеся связи с Москвой. При этом ряд стран не спешат занимать чью-то сторону в конфликте. "И, разумеется, Россия может положиться на сохраняющуюся поддержку со стороны Китая", - указано в статье.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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