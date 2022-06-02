В Госдуме выделили основную проблему этого туристического сезона

РЖД предпринимает все возможное для обеспечения транспортной доступности

Глава комитета Государственной думы по туризму Сангаджи Тарбаев отметил, что самым массовым направлением сегодня традиционно является юг.

"Основная проблема - транспорт, поскольку там работает только один аэропорт", - добавил парламентарий, которого цитирует РИА "Новости".

По его словам, РЖД предпринимает все возможное для обеспечения транспортной доступности. Запускается все, что "может запустить железная дорога".

Ранее Росавиация продлила до 6 июня запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России.

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