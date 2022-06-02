"Нам уже не так страшно": как выглядит освобожденный Северодонецк

Военные продолжают зачистку города

В Минобороны России сообщили об уничтожении ударами высокоточных ракет пунктов управления украинских националистических формирований "Кракен" и "Азов" в Харьковской области. Целями также стали свыше 600 районов скопления техники ВСУ, склады с боеприпасами и топливом, в воздухе сбиты украинский штурмовик и 7 беспилотников. Совместными усилиями с народной милицией ЛНР наши войска продолжают зачистку Северодонецка.

— Мы живы… Держите за нас кулачки. Всё уже, надеемся, закончится скоро.

Эта уверенность в Северодонецк пришла вместе с российскими военными. Мирные жители осторожно выходят на улицу, некоторые вешают перед домами красные флаги как символ скорой победы.

— Сразу пришли. Дали нам хлеба. Дали нам тушенки. Мы их ждали. Очень ждали. — Мы под прикрытием. Солдаты стоят российские. Нам уже не страшно так.

Свободно передвигаться по городу всё еще небезопасно. Съемочная группа "ТВ Центра" работает в сопровождении бойцов спецназа. ВСУ, закрепившись в соседнем Лисичанске, хаотично обстреливают город из минометов.

Бои в черте города не идут. Но вот, пожалуйста, результат работы украинских вооруженных сил. Только что сюда прилетела мина. На наших глазах на верхних этажах дома начинается пожар. И в день по Северодонецку ВСУ выпускают сотни мин. Кроме того, боевики обстреливают город из реактивных систем залпового огня.

Под канонаду мирные люди собирают дождевую воду и ищут дрова. Готовить приходится на кострах. Во время сильных обстрелов все прячутся в подвалах.

— Света у нас с 8 мая нет. Ни воды. Ни газа. Ничего нет.

В честный бой с российскими военными националисты не вступают. Многие просто бежали, бросая форму и переодеваясь в гражданское. В здании Службы безопасности Украины - следы поспешного ухода, сорванные с рукавов шевроны.

— Жилой сектор полностью освобожден. Сейчас идет процесс тщательной зачистки. Поисковые мероприятия. Закончим в жилом секторе и будем уже конкретно заниматься промзоной.

Часть боевиков отступили на территорию промзоны химического завода "Азот" в Северодонецке. Украинская сторона уже заявляет, что там укрывается 800 гражданских - которых, очевидно, по примеру Мариуполя боевики будут использовать в качестве живого щита.

"На территории находятся четыре бомбоубежища. В основном мирные жители. Но и нацисты тоже там прячутся. Поэтому в ту сторону пока не работаем. Ни артиллерией. Ничем", - сказал боец подразделения специального назначения Павел.

Всё это в очередной раз доказывает, что боевики способны лишь на террор мирного населения.

— Мы у них сепаратисты. Кто здесь остался - мы сепаратисты. Все наладится у нас. Уже забудем про эту Украину.

Группировка ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска находится в сложной ситуации. Назревает котел. Наша артиллерия уже препятствует поставкам боевикам боеприпасов. Киев, как и в ситуации с Мариуполем, манипулирует информацией, выдавая откровенные фейки.

"Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Сейчас российское командование пребывает в шоке", - заявил Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины.

Всё это делается в том числе для того, чтобы солдаты ВСУ, которых привозят под командование националистов - не поняли, что использовать их хотят в качестве заградотрядов. Ведь об упадке настроений в рядах украинской армии пишут даже в западной прессе. На передовую зачастую отправляются резервисты и иностранные наёмники без военной выучки, которые сразу бегут с поля боя или выходят с поднятыми руками.

"Захваченные в плен наёмники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наёмников в странах проживания об их гибели просто не знают. Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и иностранцев, значительное число наёмников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж", - сообщил Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

Наши военные и бойцы ЛНР начали доставлять в Северодонецк гуманитарную помощь, которую здесь очень ждут.

— Мы ощутили эту поддержку. Благодарны вам. Спасибо. Здорово. — Спасибо большое. За вкусняшки. За помощь. За еду.

Петр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Северодонецк.

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