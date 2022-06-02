Опубликовано видео последствий ДТП с автобусом в Москве

По разным данным, пострадали от шести до десяти человек

На севере Москвы произошло ДТП с участием автобуса. Предварительно, водителю стало плохо, он потерял сознание и въехал в остановку.



В результате ДТП, по разным данным, пострадали от шести до десяти пассажиров автобуса. Они госпитализированы в медучреждения. Всего на момент аварии в салоне находились 20 человек, сообщает Госавтоинспекция Москвы в Telegram-канале.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья пишет, что инцидент произошел на Ленинградском шоссе с рейсовым автобусом №851, который ехал по маршруту "Шереметьево — Москва". Разбита остановка общественного транспорта "Родионово".

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