В Госдепе высказались по поводу СНВ-3

Договор был продлен на пять лет в феврале 2021-го

Помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт сообщила, что США заинтересованы в сохранении предусмотренных договором СНВ-3 ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года.

"Мы хотим ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает Россия, и хотим покрытия всех российских ядерных вооружений, включая системы театра военных действий", - сказала Стюарт (цитата по РИА "Новости").

Она добавила, что "критически важно" включить в рамки контроля тактическое ядерное оружие.

СНВ-3 был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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