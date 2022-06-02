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Москва прокомментировала новую операцию Турции в Сирии

20:53
  • четверг
  • 02 июня 2022

Подобный шаг вызывает обеспокоенность

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена сообщениями о новой военной операции Турции на севере Сирии.

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"Подобный шаг, в отсутствие согласия законного правительства Сирийской Арабской Республики, представлял бы собой прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране", - добавила спикер внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что Анкаре следует воздержаться от действий, которые могут привести к ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии.

Как при этом заметила дипломат, Россия с пониманием относится к озабоченностям Турции в связи с исходящими из приграничных районов САР угрозами для национальной безопасности.

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