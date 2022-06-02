Россия озвучила условие для пропуска украинского зерна

В Черном море остаются украинские мины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен сначала разминировать море.

"Это их мины, а не наши", - уточнил дипломат.

Он также прокомментировал информацию о том, что Россия, Украина и Турция якобы готовят встречу при участии ООН по теме вывоза украинского зерна по Черному морю.

"Мы знаем, что европейцы создают так называемые коридоры солидарности, пытаясь вывезти украинское зерно наземным путем, хотя это не очень эффективно. Кто-то говорит о создании каких-то центров. Спекуляций очень много", - сказал Небензя (цитата по РИА "Новости").

По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда.

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