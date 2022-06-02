ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия озвучила условие для пропуска украинского зерна

21:17
  • четверг
  • 02 июня 2022

В Черном море остаются украинские мины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен сначала разминировать море.

Россия пообещала найти возможности обеспечить рынки зерном и удобрениями
Турция допустила решение вопроса с украинским зерном за пару недель

"Это их мины, а не наши", - уточнил дипломат.

Он также прокомментировал информацию о том, что Россия, Украина и Турция якобы готовят встречу при участии ООН по теме вывоза украинского зерна по Черному морю.

"Мы знаем, что европейцы создают так называемые коридоры солидарности, пытаясь вывезти украинское зерно наземным путем, хотя это не очень эффективно. Кто-то говорит о создании каких-то центров. Спекуляций очень много", - сказал Небензя (цитата по РИА "Новости").

По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Уборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.