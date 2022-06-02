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ЦБ: торможение цен рано считать устойчивым

21:45
  • четверг
  • 02 июня 2022

В мае годовая инфляция снизилась до 17,5%

Как сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды", низкий рост потребительских цен в мае во многом вызван действием нескольких разовых дезинфляционных факторов - прежде всего речь идет о сильном укреплении рубля.

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"Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле - мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым", - говорится в документе.

По мере исчерпания разовых дезинфляционных факторов рост цен может вновь повыситься, добавили аналитики.

В ЦБ также отметили, что дальнейшая динамика потребительских цен в краткосрочной перспективе будет определяться несколькими факторами: динамикой валютного курса, а также объемом предложения потребительских товаров и потребительского кредитования.

В мае годовая инфляция снизилась до 17,5% (в апреле была 17,8%).

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