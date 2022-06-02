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Боевики не дают людям вернуться из Зеленодольска в Херсонскую область

22:06
  • четверг
  • 02 июня 2022

Также неонацисты под угрозой расстрела запретили покидать квартиры жителям Красногоровки

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг вечером, что украинские боевики не дают людям вернуться из Зеленодольска в освобожденную российскими ВС Херсонскую область.

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Также сообщается, что неонацисты под угрозой расстрела запретили покидать квартиры жителям Красногоровки, оборудовали огневые позиции в школах ДНР и Харьковской области.

За прошедшие сутки в Россию из Донбасса и с Украины приехали более 20 тысяч человек, жителям юга Украины, ДНР и ЛНР передано 366 тонн гуманитарной помощи.

Российские саперы за сутки обезвредили более 200 опасных предметов в ДНР и ЛНР.

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