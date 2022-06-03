Политолог Крашенинникова раскрыла истинные цели США на Украине

Вашингтон не намерен разговаривать с Москвой

США выделят новый пакет военной помощи Украине, который включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом ранее сообщил президент США Джо Байден. При этом Штаты не намерены напрямую участвовать в конфликте, а также позволять Украине атаковать российскую территорию.

Своим мнением с ведущим программы "События. 25-й час" поделилась генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

"Ситуация очень напряженная и, наверное, решение о дополнительных поставках вооружений было принято на фоне того, что недели три назад произошел перелом и было несколько позитивных новостей в пользу России. Эти новости в Вашингтоне отслеживают очень пристально и поэтому сочли необходимым скомпенсировать негативом эти российские успехи и добавить вооружений в эту ситуацию. Конечно, Вашингтон не расположен общаться с российским руководством. Их цель – дожать ситуацию до конца. В колонке, которую Байден написал для The New York Times, одним из пунктов идет следующее: "Наша цель не в том, чтобы причинить России боль". Вот частицу "не" надо отбросить", - заявила Крашенинникова.

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