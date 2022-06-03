Джонни Депп против Эмбер Херд: история любви с плохим концом

Актер выиграл суд против бывшей жены

Брак рассыпался в прах, а былые обиды остались. Закончился громкий судебный процесс - Джонни Депп против бывшей супруги Эмбер Херд. Это на экране любовь бывает вечной и протекает в роскошных интерьерах, среди тропических пейзажей, на фоне бесконечных закатов и рассветов. В обычной жизни всё куда проще. Прямо как у нас и даже хуже.

Когда экранная любовь Деппа и Херд перетекла в реальную жизнь, гламурная пресса радовалась, поклонницы капитана Джека Воробья метали молнии, напоминая, что невеста предпочитала ранее однополую любовь, а Деппа окрутила ради денег и карьеры.

Но брак дал трещину. Любовная лодка разбилась о быт. А вы думаете у богатых и знаменитых быта нет? Да если судить по статьям в желтых газетах, там-то и процветает самая лютая бытовуха.

Казалось бы, любовь прошла - развод и до свидания. Но Эмбер Херд решила посрамить бывшего супруга и объявила себя общественным деятелем, который вышел на борьбу с домашним насилием. В газете опубликовала статью, где было много намёков на то, что капитан Джек Воробей геройствовал в семейном гнезде с той же удалью, что и на карибских островах.

Алкоголь, насилие… список там большой. В целом, аморальный тип, который заливал глаза и тиранил бедную супругу. От Деппа начали отворачиваться коллеги по цеху, его лишили нескольких ролей в кино. Актёр подал иск против бывшей жены, потребовав компенсации 50 миллионов долларов за клевету и ущерб репутации. Эмбер Херд в долгу не осталась и тоже побежала в суд, потребовав от Деппа 100 миллионов. Тут и началось самое интересное. Судебный процесс превратился в сериал, который рейтингами бил самые острые политические новости. Депп был полон сарказма. Херд открыто страдала.

Чего только не узнали люди, жизни которых не хватает красок. Зачем Эмбер Херд использовала супружеское ложе в качестве туалета? Как вам такой поворот? Психологи утверждали, что у разведённой женщины пограничное расстройство личности. И по всему было видно, что привирает.

Поклонников у Джонни Деппа куда больше, чем у Эмбер Херд. В Америке женские права - священный Грааль. Но у общественности возникли сомнения, а не врёт ли бывшая супруга? Толерантность толерантностью, но киногероев даже в Америке обижать не принято. В итоге постановили – клеветали друг на друга оба, но Эмбер Херд всё же наклеветала больше. И выплатит ему 15 миллионов. А он ей вернет 2. Баланс в пользу Джека Воробья

Экран погас. Зрители расходятся, насладившись драмой. Понимая, что в действительности всё не так как на самом деле.

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