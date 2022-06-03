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Washington Post: власти Китая поручили найти способ помочь России, не нарушая санкции

08:58
  • пятница
  • 03 июня 2022

Об этом рассказали источники в Пекине и Вашингтоне

Лидер Китая Си Цзиньпин дал поручение своим советникам изыскать способы оказания поддержки России, при этом не нарушая введенных западными государствами санкций. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники в КНР и США.
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Как пишет Washington Post, в Китае пытаются одновременно подтвердить нацеленность на партнерство с Россией, не оказаться под финансовым ударом из-за недовольства Запада попытками помочь Москве в обходе санкций и публично продемонстрировать свой нейтралитет.

Источники утверждают, что российские власти обратились к КНР с просьбами сохранить торговые договоренности в формате, действовавшем до начала спецоперации России по защите республик Донбасса, а также о финансовой и технологической помощи.

Китаю нелегко принять такие решения, поскольку существует риск ответных мер Запада, заявили источники. В Поднебесной подчеркивают, что в приоритете будут оставаться интересы китайского народа.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел указали на попытки НАТО в создании проблемных точек по всему периметру границ России и Китая и запуске очередной гонки вооружений. В ведомстве также отметили, что "делаются откровенные попытки расколоть АСЕАН, с которой у России и Китая налажено плотное, ориентированное на результат взаимодействие по самому широкому спектру вопросов".

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