Медведев пригрозил Украине ударом по центрам принятия решений

Это произойдет в случае применения Киевом РСЗО против России

Россия готова нанести ответные удары по центрам принятия решений, если украинские военные атакуют российскую территорию с применением реактивных систем залпового огня, полученных от США. Такое заявление в четверг, 2 июня, сделал заместитель секретаря российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По словам политика, при таких действиях ВСУ у России не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений.

Такими центрами Медведев назвал украинское министерство обороны и генштаб. Он также заявил, что "нужно понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева", однако не уточнил, о чем идет речь в этом случае.

Однако "это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", отметил Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требования Киева к Западу о поставках РСЗО являются провокацией и "переходят все рамки приличия". Если Украина получит американские РСЗО, есть риски вовлечения в конфликт третьих стран, предупредил глава российского МИД.

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