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Посол России в США предупредил о влиянии санкций на продовольственную безопасность

09:22
  • пятница
  • 03 июня 2022

Новые санкции он назвал "подтверждением русофобской истерии Вашингтона"

Российская сторона не удивлена новым санкциям, введенным Соединенными Штатами в отношении России, однако эти меры только усугубят экономическую ситуацию в мире, в том числе в сфере продовольственного обеспечения. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

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Дипломат назвал новые рестрикции "очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона", которые стоят в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включающие в себя рост цен на топливо.

Но такая "порочная ограничительная практика" будет только усугублять состояние дел в мире: приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности, предупредил российский посол. Экономические колебания могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.

Тем не менее, даже под санкционным давлением Россия сохраняет способность обслуживать собственные долговые обязательства, а попытки США заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов и подорвут доверие к Вашингтону, говорится в Telegram-канале посольства России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
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