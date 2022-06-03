Посол России в США предупредил о влиянии санкций на продовольственную безопасность

Новые санкции он назвал "подтверждением русофобской истерии Вашингтона"

Российская сторона не удивлена новым санкциям, введенным Соединенными Штатами в отношении России, однако эти меры только усугубят экономическую ситуацию в мире, в том числе в сфере продовольственного обеспечения. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат назвал новые рестрикции "очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона", которые стоят в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включающие в себя рост цен на топливо.

Но такая "порочная ограничительная практика" будет только усугублять состояние дел в мире: приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности, предупредил российский посол. Экономические колебания могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер.

Тем не менее, даже под санкционным давлением Россия сохраняет способность обслуживать собственные долговые обязательства, а попытки США заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов и подорвут доверие к Вашингтону, говорится в Telegram-канале посольства России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"