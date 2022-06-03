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В России начали выплачивать пенсии после индексации

08:39
  • пятница
  • 03 июня 2022

Неработающим пенсионерам увеличили выплаты на 10%

С пятницы, 3 июня, неработающим пенсионерам в России начали перечислять пенсии, проиндексированные на 10%. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).
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В ведомстве уточнили, что пенсии в повышенных размерах доставляются всем получателям через почтовые отделения и банки. Индексация была осуществлена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно.

В среднем выплаты неработающим пенсионерам увеличились на 1 760 рублей. Эта мера коснулась 35 млн россиян.

Под индексацию попали как страховые пенсии, так и дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает ТАСС.

В мае президент России Владимир Путин выступил с призывом к президиуму Госсовета обеспечить снижение уровня бедности по итогам года, подчеркнув, что эффект от такой политики носит не только социальный характер, но имеет экономическое измерение. Глава государства объявил, что с 1 июня для достижения этой цели на 10% проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам.

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