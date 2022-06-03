Опубликованы кадры работы гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации

Самоходка может вести огонь на расстоянии до 30 километров

Минобороны показало кадры ювелирной работы боевых расчётов самоходных гаубиц "Мста-С" во время спецоперации по защите Донбасса.

Такие артиллерийские подразделения накрывают батареи ВСУ, крушат оборонительные сооружения и пункты управления, а также ликвидируют военную технику противника. Для "Мсты" не преграда и бетонированные вражеские укрепления. Самоходка может вести огонь на расстоянии до 30 километров. Часто нашим бойцам приходится работать по внеплановым целям, когда разведка наблюдает их в реальном времени. Вскоре с передовой поступили сообщения, что бронемашины радикалов поражены с первого выстрела.

"Цели разные. Есть колонны, БМП, огневые позиции, наблюдательные пункты. Нужно все быстро делать, зависит тоже от нас, как быстро. Если движущаяся цель, например, колонна, надо быстрее наводиться, быстрее заряжать, открывать огонь. Техника не подводит, когда нужно выполняет свои задачи", - говорит начальник расчёта гаубицы Мста-С".

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