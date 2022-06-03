Названы новые имена героев спецоперации по защите Донбасса

Они проявляют мужество и героизм

Командир зенитно-ракетной батареи старший лейтенант Антон Павлов вместе с подчинёнными вступил в неравный бой с националистами. Наши позиции были внезапно атакованы с воздуха. Однако Павлов оперативно организовал работу ЗРК, в результате уничтожил вражеский МиГ-29 и два беспилотника Байрактар, не допустив потерь.

Матрос Кирилл Бурковцев, несмотря на полученное ранение, продолжил атаку на позиции радикалов и иностранных наёмников. Он уничтожил миномётный расчёт и 5 боевиков. Это позволило нашим морским пехотинцам закрепиться в заданном районе.

Инженерно-сапёрный взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова пресёк две попытки неприятеля захватить понтонную переправу через реку. Прицельным огнём были ликвидированы два вражеских танка, три БМП и до 20 радикалов.

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