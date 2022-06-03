Минобороны опубликовало документы об освобождении Николаева в 1944 году

Освобождение города началось с высадки морского десанта в тыл врага

Минобороны публикует уникальные архивные документы, рассказывающие об освобождении города Николаев от фашистских захватчиков в 1944 году.

За два с половиной года оккупации население Николаева сократилось втрое. В бывшем морском госпитале фашисты устроили концлагерь, из которого, не многим удалось выйти живыми. Страницы архивов свидетельствуют о массовых расстрелах мирных жителей.

Освобождение города началось с высадки морского десанта в тыл врага. 67 добровольцев под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского двое суток героически сражались с десятикратно превосходящими силами противника и отразили 18 атак. Все моряки удостоены звания Героя Советского Союза.

И это только один из тысячи подобных эпизодов Великой Отечественной войны. Снимая гриф "секретно" с документов, Минобороны в очередной раз противодействует попыткам переписать историю.

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