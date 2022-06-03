"Она - особенный человек": Великобритания празднует 70-летний юбилей правления Елизаветы II

Над Букингемским дворцом пролетели более 70 военных самолётов и вертолётов

Залпы артиллерии прогремели над Лондоном. Салютом из старинных орудий Великобритания начала отмечать платиновый юбилей Елизаветы II. 70 лет пребывания королевы на троне исполнились ещё в феврале, но основные торжества приурочили к началу июня.

В честь юбилея над Букингемским дворцом пролетели более 70 военных самолётов и вертолётов. За 8-минутным шоу Елизавета II наблюдала с балкона. Компанию королеве составили наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой Камилой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с детьми.

Завершилась авиационная часть выступлением пилотажной группы королевских ВВС "Красные стрелы" и огромной цифрой 70, такую фигуру создали в небе самолеты.

Отмечать платиновый юбилей правления королевы будут ещё 3 дня. Чтобы проникнуться атмосферой праздника, в Лондон приехали десятки тысяч британцев.

"Она - особенный человек в жизни каждого из нас. И всегда была такой. Она - воплощение стабильности в нашей стране". "Это очень важное событие. Мы просто обязаны были приехать". "Обожаю королеву! Она - настоящая легенда. Она самоотверженно правит этой страной так много лет, с честью прошла через столько испытаний. Мы все многим обязаны нашей королеве. И нам будет её не очень хватать, когда она оставит престол".

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