ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Она - особенный человек": Великобритания празднует 70-летний юбилей правления Елизаветы II

09:25
  • пятница
  • 03 июня 2022

Над Букингемским дворцом пролетели более 70 военных самолётов и вертолётов

Залпы артиллерии прогремели над Лондоном. Салютом из старинных орудий Великобритания начала отмечать платиновый юбилей Елизаветы II. 70 лет пребывания королевы на троне исполнились ещё в феврале, но основные торжества приурочили к началу июня.

В честь юбилея над Букингемским дворцом пролетели более 70  военных самолётов и вертолётов. За 8-минутным шоу Елизавета II наблюдала с балкона. Компанию королеве составили наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой Камилой, а также герцог и герцогиня Кембриджские  Уильям и Кейт с детьми.

Завершилась авиационная часть выступлением пилотажной группы королевских ВВС "Красные стрелы" и огромной цифрой 70, такую фигуру создали в небе самолеты.

Отмечать платиновый юбилей правления королевы будут ещё 3 дня. Чтобы проникнуться атмосферой праздника, в Лондон приехали десятки тысяч британцев.

"Она - особенный человек в жизни каждого из нас. И всегда была такой. Она - воплощение стабильности в нашей стране".

"Это очень важное событие. Мы просто обязаны были приехать".

"Обожаю королеву! Она - настоящая легенда. Она самоотверженно правит этой страной так много лет, с честью прошла через столько испытаний. Мы все многим обязаны нашей королеве. И нам будет её не очень хватать, когда она оставит престол".  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.