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Кремль удивился непоследовательности Запада в отношении российских удобрений

09:43
  • пятница
  • 03 июня 2022

Россия продолжает экспортировать этот товар

В шагах Запада в отношении импорта российских удобрений отсутствует логика: США, осознав проблему в этой области, сняли санкции, тогда как ЕС сохранил рестрикции. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.
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Представитель Кремля отметил, что США и ЕС заявляют о борьбе с продовольственным кризисом, при этом вводят санкции в отношении российских удобрений, которые могут помочь в преодолении этого кризиса. Россия же каких-либо ограничений на экспорт удобрений не вводила и продолжает продавать этот товар.

Наша страна заботится об удовлетворении внутреннего спроса, оставляя "себе столько удобрений, сколько необходимо, чтобы в этом году собрать очень богатый урожай", подчеркнул Орешкин. Он указал на высокую вероятность рекордного урожая пшеницы в России и способность нашей страны обеспечить мир этим продовольствием.

Тем не менее, западные санкции мешают решать продовольственную проблему, рассказал помощник президента. Он отметил, что "если у тебя нет сухогруза, если у тебя нет партнера, покупающего удобрения, конечно, поставлять их на мировой рынок очень трудно".

Россия готова поставлять больше как продовольствия, так и удобрений, но сделать это очень трудно из-за разрушенной санкциями логистики, резюмировал Орешкин в интервью RT.

Ранее в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер Владимир Путин отметил, что в случае снятия соответствующих ограничений Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции.

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