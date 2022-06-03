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Россиян освободят от налога на доход с продажи золотых слитков

09:58
  • пятница
  • 03 июня 2022

Предложение одобрили в правительстве

Российское правительство одобрило инициативу Министерства финансов освободить физических лиц от обязанности по уплате налога на доходы, полученные с продажи золота в слитках. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказали в пресс-службе Минфина.
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Освобождение было предложено ввести на два года — в 2022 и 2023 годах, уточнили в ведомстве.

Одобрен еще ряд поправок в налоговое законодательство, которые направлены на улучшение делового климата и развитие отдельных отраслей промышленности. В частности, удержание НДФЛ не будет производиться в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента – налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору, на указанную "промежуточную" дату исчисления.

В 2022 году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний, сообщается на официальном сайте Минфина.

В марте были приняты поправки в законодательство, касающиеся продажи банками физическим лицам драгоценных металлов в слитках. Новая норма освобождает от НДС операции по продаже банками гражданам драгметаллов в слитках, изъятых из хранилищ. Прежний порядок предполагал приобретение гражданами драгоценных металлов с НДС по ставке 20%, исключение составляли монеты.

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