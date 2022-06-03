ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Первое с начала спецоперации грузовое судно прибыло из Мариуполя в Россию

10:19
  • пятница
  • 03 июня 2022

Судно вошло в порт Ростова-на-Дону

Первое грузовое судно, вышедшее из возобновившего работу порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказали в администрации ростовского порта.
В порт Мариуполя прибыло первое судно

Судно вошло в порт и стоит на Нижнегниловском рейде в ожидании комиссии для прохождения таможенных процедур и оформления необходимых документов.

На борту судна находится груз металла. Другие подробности в порту Ростова-на-Дону не уточнили, сообщает РИА Новости.

31 мая первое торговое судно с грузом вышло из возобновившего работу порта Мариуполя. Прежние объемы погрузки будут восстановлены до конца июня, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, у республики появится собственный торговый флот. Часть судов из Мариупольского порта перейдет в юрисдикцию ДНР, они будут переименованы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Порт Ростова-на-Дону
Порт Ростова-на-Дону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.