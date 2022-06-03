Первое с начала спецоперации грузовое судно прибыло из Мариуполя в Россию

Судно вошло в порт Ростова-на-Дону

Первое грузовое судно, вышедшее из возобновившего работу порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказали в администрации ростовского порта.

Судно вошло в порт и стоит на Нижнегниловском рейде в ожидании комиссии для прохождения таможенных процедур и оформления необходимых документов.

На борту судна находится груз металла. Другие подробности в порту Ростова-на-Дону не уточнили, сообщает РИА Новости.

31 мая первое торговое судно с грузом вышло из возобновившего работу порта Мариуполя. Прежние объемы погрузки будут восстановлены до конца июня, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, у республики появится собственный торговый флот. Часть судов из Мариупольского порта перейдет в юрисдикцию ДНР, они будут переименованы.

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