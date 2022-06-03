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Крупный пожар на складе резины в Набережных Челнах сняли на видео

10:32
  • пятница
  • 03 июня 2022

О пострадавших не сообщается

В Набережных Челнах локализован крупный пожар на территории предприятия "Алтын полимер". Возгорание произошло этой ночью и вскоре пламя охватило площадь более тысячи квадратных метров.

Как сообщают в МЧС, сначала загорелась открытая площадка. Там находились отходы из резины и пластика. Очень быстро огонь перекинулся на расположенный рядом склад. В тушении участвуют около ста спасателей, более 30 единиц техники. Также задействован пожарный поезд. О пострадавших не сообщают.

На месте работают специалисты-экологи, развёрнуты лаборатории по замерам загрязнения воздуха.

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