В Думе предложили дать россиянам скидку на ЖКУ в период отключения горячей воды

В это время гражданам приходится греть воду самостоятельно

Плановые отключения горячего водоснабжения создают неудобства для россиян и зачастую приводят к повышению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в письме депутата Госдумы Василия Власова министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Парламентарий отметил, что получает большое количество обращений граждан, связанных с тарифами жилищно-коммунальных услуг.

Россияне жалуются, что во время отключения горячей воды приходится нагревать воду самостоятельно, из-за этого растут расходы на оплату электроэнергии.

В связи с этим Власов предложил снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения, сообщает RT.

В Москве с 16 мая начались плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября.

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