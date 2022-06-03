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В Москве загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза"

10:18
  • пятница
  • 03 июня 2022

Пожару присвоен пятый ранг сложности

 

На западе Москвы загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза".

ЧП произошло на улице Горбунова в Можайском районе столицы. В настоящее время горит фасадная часть на четырех этажах, пишет агентство "Москва". Пожару присвоен пятый ранг сложности из пяти возможных. Площадь пожара устанавливается.

Предварительно, погибших и пострадавших нет. Telegram-канал BAZA, в свою очередь, утверждает, что в здании могут находиться люди. Причины пожара выясняются.

К ликвидации возгорания привлечены 86 человек и 16 единиц техники, уточнили в МЧС. Движение по улице Горбунова в районе пожара перекрыто.

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Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
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