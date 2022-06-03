Начало пожара в БЦ "Гранд Сетунь Плаза" попало на видео

Внутри могут находиться люди

Площадь пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" составляет 1000 квадратных метров.

Огонь быстро распространяется из-за синтетической отделки. Пожар тушат 180 человек и 41 единица техники. Возгоранию присвоен пятый, самый высокий ранг сложности.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Пожарные ведут поиск 15 человек, предположительно, отрезанных от выхода. С ними не удается установить связь.

"Не установлено местонахождение 15 человек из числа сотрудников бизнес-центра. Возможно, они остаются внутри", - сказал источник "Интерфакса".

В свою очередь, собеседник агентства ТАСС утверждает, что в здании находятся 20 человек.

На место пожара приехали новый министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков, замглавы МЧС России Илья Денисов и начальник московского главка МЧС Сергей Желтов.

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