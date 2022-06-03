"Жизнь дороже": украинский военный рассказал, почему сдался в плен

Киев бросает в бой необученных солдат

В Донбассе вновь под обстрелами ВСУ оказались населенные пункты. В Горловке в результате атаки погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения. Два местных жителя пострадали в Петровском районе Донецка. Столицу ДНР боевики обстреливают из всех имеющихся крупнокалиберных орудий и танков. Военная инфраструктура противника - приоритетная цель для российских подразделений, участвующих в операции по защите народных республик.

У экипажей самоходок "Мста-С" огневые позиции оборудованы заранее. На последние приготовления к стрельбе – меньше минуты. Гаубица способна вскрывать снарядами бетонированные редуты противника на расстоянии до 30 километров. Но на этот раз разведка в режиме реального времени корректирует огонь по тяжелой технике неприятеля. Пристрелочный залп не понадобился – цель поражена с первой попытки. Расчет покидает огневую позицию, поскольку есть риск ответного удара со стороны ВСУ.

Окрестности Северодонецка. Разведгруппа ополченцев обнаружила огневую точку украинских боевиков и по приказу командования уничтожила вражескую позицию. Продолжается продвижение на Изюмском направлении. Здесь штурмовая группа зашла в пустые окопы. Отходя, неприятель оставил оружие. Среди тех, кто готов его сложить, все чаще встречаются необученные украинские солдаты.

"Нас там ставили в посадки. Сказали окапываться: сидите, здесь, наблюдайте. Мы были неподготовленные. И при первой возможности мы сдались в плен. Нам жизнь была дороже", - рассказывает военнослужащий ВСУ Виктор Богданов.

В отличие от новобранцев, которых кидают на передовую, украинские националисты в качестве огневых позиций предпочитают выбирать городскую застройку. По данным российского Межведомственного координационного штаба, в Бахмуте боевики заняли этажи сразу в двух школах, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и РСЗО. В донецком селе Яковлевка украинские военные оборудовали в классах опорный пункт.

"В Красногоровке Донецкой Народной Республики на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Советская неонацистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов. При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры", - говорит руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Жителям освобожденных городов и сел, пострадавшим от обстрелов ВСУ, оказывают помощь российские медики. У этого мужчины – пулевое ранение в ногу (см. видео). В полевом госпитале его осматривает хирург. Под рукой - все необходимое для обследования и лечения: рентген, компьютерная томография, медикаменты.

"Нет никакой разницы, какой человек перед нами: военнослужащий или мирный житель, который получил тяжелые увечья в результате обстрела. Каждому оказывается помощь", - говорит преподаватель кафедры хирургии Военно-медицинской академии Евгений Гаврилов.

На территории Донецкой и Луганской республик российские спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы. Разбирают завалы, разминируют кварталы – всего с начала операции обезврежено около 28 тысяч взрывоопасных предметов. На безопасные объекты сразу заходят строители и начинают восстанавливать дома, школы и больницы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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