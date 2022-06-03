Орешкин: ошибки Запада ставят мир на грань голода

Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод

Новые антироссийские санкции Вашингтона ухудшают обстановку в мире, заявил сегодня посол нашей страны в США Анатолий Антонов. Ограничения могут нарушить цепочки поставок и привести к проблемам с продовольственной безопасностью. Ошибки Запада грозят поставить мир на грань голода, уверен помощник президента Максим Орешкин. Об опасной политике США и Европы он рассказал в интервью телеканалу RT.

Дефицит детских смесей, на который американские мамы жалуются еще с февраля, Вашингтон решает устранить очень в духе времени. Самолеты ВВС вместо вооружения на Украину доставят груз с питанием в США. Его привезут с авиабазы в Германии. Мера эта масштабный сбой в производстве, конечно, не устранит. Но лучше так, чем не делать ничего. Как с ценами на топливо и продовольствие. Джо Байден прямо заявил, что над кризисом он не властен.

"Мы не сможем по щелчку снизить стоимость бензина. И мы не сможем сделать это же со стоимостью продуктов питания", - заявил Байден.

А вот что Запад может, так это безосновательно обвинять в кризисе Россию. На самом же деле к серьезным проблемам, с которыми сейчас сталкивается весь мир, привела ошибочная экономическая политика США и Европы. Помощник российского президента Максим Орешкин напоминает: всё началось задолго до спецоперации на Украине.

"За последние два года цены выросли больше чем на 70% на продовольствие, причем значительная часть этого роста - больше 50% - пришлась на период до февраля. Причина очень понятна. Первое: американцы, реагируя на пандемический кризис, перестарались, ошиблись в макроэкономической политике, напечатали за два года $6 трлн — это 40% их денежной массы. Понятно, что эти деньги растеклись по всему миру и привели к тому, что все цены активно пошли вверх", - заявил Орешкин.

Вторая причина - энергетический коллапс в Старом свете, который европейцы сами же и устроили. Инвестиции в возобновляемые источники энергии ожиданий не оправдали. А переход на краткосрочные контракты по нефти и газу спровоцировал резкий скачок цен. В результате выросла и стоимость удобрений, снизился объем их производства и сократился урожай.

"Ну и третье - это санкционное безумие Запада последних месяцев. У нас уже в отдельных европейских странах инфляция превышает российский уровень: в Эстонии вот больше 20%, а если товары смотреть, там вообще зашкаливает. Зачем они это делают? Бьют по себе...", - говорит Орешкин.

Но это еще полбеды. В странах Ближнего Востока и Африки люди в прямом смысле голодают. В Конго, например, целой трети населения уже просто нечего есть. И проблема вовсе не в отсутствии поставок зерна из Украины. Продовольствия в мире достаточно. Вопрос в его распределении, уверен Максим Орешкин.

"Оно концентрируется в отдельных странах, поэтому другие страны голодают. Цели у американцев всегда понятны и просты — добиться того, чтобы у них было больше, чем у кого бы то ни было. Они просто напечатают больше долларов, больше евро. Скупят всё продовольствие по всему миру. Вот даже вы говорите - украинская ситуация. Ведь если посмотреть на тот же американский анализ, американского департамента сельского хозяйства, там оценка стоит не 20 млн, а только 6 млн тонн. Но даже 20 млн тонн - это всего лишь 2,5 процента производства глобального пшеницы", - говорит Орешкин.

Россия при этом делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод. Экспорт той же пшеницы только в этом году увеличится на 13 миллионов тонн. Другое дело, что справиться с глобальным дефицитом можно только сообща, чего Запад делать категорически не хочет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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