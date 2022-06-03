Десант Ольшанского: как в 1944 году освобождали украинский Николаев

Советские войска совершили поистине бессмертный подвиг

Уникальные архивные документы, свидетельства безграничного мужества солдат-красноармейцев. На сайте Минобороны России заработал новый исторический раздел, посвященный освобождению советской Украины от немецко-фашистских захватчиков. В центре внимания - операция отряда морской пехоты - десанта Ольшанского, который в битве за Николаев совершил поистине бессмертный подвиг.

Операцию по освобождению Николаева военные историки называют уникальной. За два дня до наступления основных сил в тыл гитлеровцев были заброшены 55 морских пехотинцев, 10 саперов, двое радистов и один проводник из местных. На старых рыбацких лодках, преодолевая течение реки Южный Буг, они высадились торговом порту и двое суток оттягивали на себя крупные силы противника.

"Эти 67 бойцов выдержали на себе 18 атак. За два дня уничтожили порядка 700 человек личного состава гитлеровцев - солдат и офицеров. Для подавления этого отряда гитлеровцы задействовали и артиллерию, и минометы, и даже были использованы танки. И когда в течение двух дней им не удалось уничтожить советских морских пехотинцев, они применили отравляющее вещество", - рассказывает главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны России Виктория Каяева.

Всем бойцам отряда Ольшанского, так его назвали по фамилии командира, присвоено звание Героя Советского Союза. Большинству посмертно. К моменту применения фашистами отравляющего вещества подошли основные части Красной Армии. Им пришлось задержаться на подступах к городу. Немцы организовали там 4 линии оборонительных обводов, заминировали огромные территории. Успех наступления обеспечили саперы. Так гвардии рядовой Константин Трухинов под огнем противника сделал 12 проходов в минных полях и 15 - в проволочных заграждениях. А в следующем ночном сражении провел отряд через минное поле, подкрался к вражескому дзоту, который не давал подняться нашим и мешком с землей закрыл амбразуру. Красноармейцы ринулись в атаку. Сапер получил звание героя СССР.

Войдя в Николаев, красноармейцы увидели опустошение и разруху. Немцы, осознав, что не смогут удержать город, сделали всё, чтобы он не остался целым. За две недели до сдачи гарнизона фашисты начали вывозить ценное имущество и сжигать предприятия, вокзалы, музеи, театры, вузы и даже гостиницы. И уничтожать местное население.

"По сравнению с 41-м годом в городе осталось всего 60-65 процентов жителей. И здесь же приводятся цифры того, что за время оккупации 25 тысяч человек, 25 тысяч николаевцев были уничтожены в этом городе. Ежедневно немцы вешали по 15-20 человек советских граждан только за то, что они не желали признавать новый порядок фашистских оккупантов", - говорит Виктория Каяева.

"Очевидцы рассказывают, что месяца за три до своего ухода гитлеровцы пытались замести следы своих преступлений. Они стали отрывать могилы и вытаскивать трупы. Целые штабеля трупов фашисты обливали мазутом и жгли", - говорится в донесении в ГлавПУРККА от 31 марта 1944 года.

Взятие Николаева открыло дорогу на Одессу. За это Красная Армия заплатила жизнью 10 тысяч солдат и офицеров. Нацистские преступники, командовавшие в николаевском гарнизоне и отдававшие приказы об уничтожении мирных жителей, уже после войны были приговорены к смертной казни.

Александр Огородников, Владимир Хуртин, Мария Никонова, "ТВ Центр".

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