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Ракета с флагами республик Донбасса отправится в космос

12:02
  • пятница
  • 03 июня 2022

Старт состоится в 12:32

На Байконуре завершают последние приготовления к запуску ракеты, посвящённой Донбассу. На её корпусе изображены флаги ДНР и ЛНР.

Старт состоится через час. За ним будут наблюдать школьники из народных республик. Носитель выведет на орбиту транспортный корабль "Прогресс". Стыковка с российским сегментом МКС намечена на 16 часов. На станцию доставят две с половиной тонны груза. Кроме топлива, воды и продуктов, еще и электрогитару и 3D-принтер. Космонавты проведут с ним ряд экспериментов.
 

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