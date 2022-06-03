Ракета с флагами республик Донбасса отправится в космос

Старт состоится в 12:32

На Байконуре завершают последние приготовления к запуску ракеты, посвящённой Донбассу. На её корпусе изображены флаги ДНР и ЛНР.

Старт состоится через час. За ним будут наблюдать школьники из народных республик. Носитель выведет на орбиту транспортный корабль "Прогресс". Стыковка с российским сегментом МКС намечена на 16 часов. На станцию доставят две с половиной тонны груза. Кроме топлива, воды и продуктов, еще и электрогитару и 3D-принтер. Космонавты проведут с ним ряд экспериментов.



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