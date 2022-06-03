Хозяин нового McDonald's назвал сроки открытия ресторанов

В Москве первый ресторан начнет работу 12 июня

Новый владелец сети ресторанов быстрого питания, ранее принадлежавших McDonald's, планирует открыть их в течение двух месяцев. Об этом рассказал сам хозяин заведений Александр Говор.

Планы по запуску ресторанов бизнесмен назвал жесткими и амбициозными. В частности, первый ресторан будет запущен под новым брендом в Москве 12 июня, в День России.

Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько ресторанов находятся в других регионах центральной России. Еще около 20 заведений можно вводить в строй до конца 2022 года.

Говор заявил, что в ближайшие годы планирует расширить сеть до тысячи ресторанов по всей стране. Государство оказывает поддержку, включив сеть в перечень системообразующих организаций российской экономики, рассказал предприниматель в интервью Forbes.

В начале марта McDonald's объявил о временном закрытии своих ресторанов в России. Работу продолжили только рестораны, принадлежащие франчайзи. 16 мая компания объявила об окончательном уходе с российского рынка, на котором проработала 30 лет.

Затем стало известно, что McDonald's продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору. Он будет управлять ресторанами под новым брендом.

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