Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из БЦ "Гранд Сетунь Плаза"

Причиной пожара мог стать поджог

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза".

"Мной даны поручения о принятии всех необходимых мер по эвакуации людей и ликвидации пожара", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова вспыхнул утром 3 мая. На данный момент площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров. Пожар тушат 180 человек и 41 единица техники. Ему присвоен пятый, самый высокий ранг сложности.

В здании могут находиться от 15 до 20 человек. Пожарные ведут их поиск. Предварительно, причиной пожара мог стать поджог.

На место пожара приехали новый министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков, замглавы МЧС России Илья Денисов и начальник московского главка МЧС Сергей Желтов.

Движение на улице Горбунова в районе пожара перекрыто.

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