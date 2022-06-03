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Названа причина пожара в БЦ "Гранд Сетунь Плаза"

11:14
  • пятница
  • 03 июня 2022

Спасены 125 человек

Короткое замыкание стало причиной возгорания в здании бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" на западе Москвы.
Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из БЦ "Гранд Сетунь Плаза"

Об этом сообщили ТАСС в штабе пожаротушения. Замыкание случилось из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" на улице Горбунова вспыхнул утром 3 мая. На данный момент площадь возгорания составляет 1,1 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен пятый, самый высокий ранг сложности. На месте задействовано 15 машин скорой помощи.

Из горящего здания спасены 125 человек, одного госпитализировали в центр Склифосовского. Внутри могут оставаться от 15 до 20 человек. Пожарные ведут их поиск.

На место пожара приехали новый министр чрезвычайных ситуаций Александр Куренков, замглавы МЧС России Илья Денисов и начальник московского главка МЧС Сергей Желтов. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения о принятии всех мер по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре.

Движение на улице Горбунова в районе пожара перекрыто.

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