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ЕС утвердил новые санкции против России

11:41
  • пятница
  • 03 июня 2022

Это шестой пакет рестрикций

Власти Евросоюза официально утвердили шестой пакет антироссийских санкций, в том числе частичное нефтяное эмбарго. Об этом говорится в заявлении Брюсселя, опубликованном в пятницу, 3 июня.
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Новые рестрикции предполагают отказ стран союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и отказ от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев.

Поэтапное введение нефтяного эмбарго на данном этапе распространяется на нефть, поставляемую из России морским путем. Трубопроводную нефть ограничения не затрагивают, однако в Евросоюзе подчеркивают, что это исключение носит временный характер.

Наряду с санкциями в отношении нефтяных поставок ЕС принял решение отключить от международной системы обмена банковской информацией SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции Евросоюза против России будут действовать "долго, очень долго". Как считает итальянский премьер, "максимально сильно санкции против России будут ощущаться этим летом".

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