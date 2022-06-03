ЕС утвердил новые санкции против России

Это шестой пакет рестрикций
Власти Евросоюза официально утвердили шестой пакет антироссийских санкций, в том числе частичное нефтяное эмбарго. Об этом говорится в заявлении Брюсселя, опубликованном в пятницу, 3 июня.
Новые рестрикции предполагают отказ стран союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и отказ от импорта нефтепродуктов в течение восьми месяцев.
Поэтапное введение нефтяного эмбарго на данном этапе распространяется на нефть, поставляемую из России морским путем. Трубопроводную нефть ограничения не затрагивают, однако в Евросоюзе подчеркивают, что это исключение носит временный характер.
Наряду с санкциями в отношении нефтяных поставок ЕС принял решение отключить от международной системы обмена банковской информацией SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции Евросоюза против России будут действовать "долго, очень долго". Как считает итальянский премьер, "максимально сильно санкции против России будут ощущаться этим летом".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"