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В России госпитализированы 2093 человека с коронавирусом

11:12
  • пятница
  • 03 июня 2022

Выздоровели за сутки 5234 человека

За сутки в России госпитализированы 2093 больных коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксированы 4188 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 264 человека, из них госпитализирован 151 пациент.

Выздоровели за сутки 5234 человека. Скончались 78 заболевших.

Всего в России за время пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18 343 964 случая заражения коронавирусной инфекцией, 379 363 летальных исхода и 17 755 194 выписанных.

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