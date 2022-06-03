Зеленский дал журналисту Невзорову гражданство Украины

За выдающиеся заслуги перед страной

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Александру Невзорову и его жене.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Принятие в гражданство произведено с формулировкой "за выдающиеся заслуги перед страной".

В России против Невзорова возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию, он объявлен в розыск. 6 мая суд заочно арестовал Невзорова.

В апреле Невзоров был внесен в реестр СМИ-иноагентов.

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