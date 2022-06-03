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Лукашенко рассказал о спецоперации по освобождению белорусов на Украине

12:23
  • пятница
  • 03 июня 2022

Минск готовил несколько сценариев

Специальная операция по освобождению белорусских граждан на Украине прошла по спокойному сценарию. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По словам белорусского лидера, было несколько вариантов проведения такой операции с целью освобождения белорусов на Украине, причем "один из них был очень острый". Однако в результате "обошлось без стрельбы".

Другие подробности президент Белоруссии не привел, сообщает агентство "БелТА".

В мае в ходе саммита ОДКБ, который прошел в Москве, Лукашенко заявил, что Запад накачивает Киев вооружением, преследуя цель продлить конфликт и ослабить Россию. При этом самой опасной тенденцией белорусский лидер назвал "попытки расчленения Украины". По его словам, созданы тысячные подразделения, чтобы "под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее".

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