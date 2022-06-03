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Иран предложил России менять кожу на крупы

12:00
  • пятница
  • 03 июня 2022

Тегеран предложил товары для торговых сделок

Одним из важнейших экономических направлений сотрудничества России и Ирана является удовлетворение потребностей граждан в товарах. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.
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Дипломат напомнил, что первыми двумя важнейшими направлениями являются энергетика и логистика.

Что касается общих экономических потребностей, Иран может предложить России фрукты, овощи, стройматериалы, сумки, обувь, кожаные изделия, а также "многие другие позиции". Джалали подчеркнул, что Иран может поставить эти товары России.

Ирану от России, в свою очередь, требуются крупы и технологии, а также многое другое, что могла бы предложить Москва, отметил посол в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Москва и Тегеран продолжают создавать условия для поступательного развития отношений. По итогам 2021 года торговый оборот между двумя государствами вырос на 81% и достиг максимального уровня за последние годы — почти 4 млрд долларов.

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