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Минобороны: Киев снял "духоподъемный" ролик о постановочном сражении

12:16
  • пятница
  • 03 июня 2022

Показан якобы бой с российскими военными

Минобороны России рассказало о постановочных видео, которые снимают киевские власти для западной аудитории.

На фоне военных провалов Киев при финансовой поддержке Лондона делает "духоподъемные" видеосюжеты, об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Одно из таких видео – это материал о якобы "высокой эффективности" применения украинскими националистами западного вооружения, снятый 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области.

"Для придания будущей картине большего драматизма на съемочной площадке была создана реконструкция никогда не существовавшего боя украинских нацистов с превосходящими по численности российскими военнослужащими", - сообщил Конашенков.

Следующие съемки видеосюжетов запланированы на 5 и 6 июня. В них, как предполагается, будут показаны постановочные свидетельства "простых украинцев", обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов.

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