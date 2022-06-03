В Москве последствия ливня ликвидируют 300 бригад и 290 единиц техники

Коммунальные службы Москвы оперативно ликвидируют последствия ливня

300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за мощного ливня, который обрушился на город. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", - говорится в сообщении.

Непогода сопровождается грозой и порывами ветра до 17 м/с. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов – быть внимательнее, не укрываться под деревьями.

По прогнозам синоптиков, дождь будет идти 3 июня в течение всего дня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"