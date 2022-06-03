Бочкарев: Пешеходный мост через Водоотводный канал объединит креативно-деловой кластер в центре Москвы

Он соединит остров Балчуг и район Якиманка

Пешеходный мост через Водоотводный канал станет частью одного из главных туристических маршрутов и позволит сформировать единый креативно-деловой кластер в центре столицы. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что велопешеходный мост через Водоотводный канал, который соединит остров Балчуг и район Якиманка, станет связующим элементом для одного из главных туристических маршрутов города.

Непрерывный прогулочный маршрут протянется от Воробьевых гор до достопримечательностей острова Балчуг, включая Болотную площадь и "ГЭС-2". Далее по Патриаршему мосту можно будет дойти до храма Христа Спасителя и ГМИИ имени А. С. Пушкина и продолжить пешеходный маршрут по Бульварному кольцу.

Строительство моста позволит убрать с маршрута три подъема по лестнице и сделает прогулочную зону полностью пригодной для маломобильных граждан.

По словам Бочкарева, с появлением моста на десять минут (на 85%) сократится дорога из "Музеона" и Якиманки до памятника Петру I и десятков офисов, кафе, магазинов и музеев в западной части острова Балчуг, зарекомендовавшей себя в качестве территории развития креативных индустрий и развлекательных заведений. Также для жителей и посетителей Якиманки станут доступны две пристани водного транспорта с общим пассажиропотоком около 1,5-2 тысяч человек в день.

Длина моста составит 54 метра, сооружение будет выполнено в виде изогнутой металлической балки, пронизывающей полотно пешеходного моста, что позволит добиться изящества и легкости конструкции. Несущая балка в центре моста, с одной стороны, превращается в скамейки для прохожих, с другой — станет разделительной полосой для потока велосипедистов и пешеходов. Мост будет встроен в существующее укрепление берега, а его габариты позволят пропускать более 4 тысяч человек в час.

Ранее сообщалось, что в Москве завершается строительство Северо-Восточной хорды. В частности, в районе Дмитровского шоссе завершается монтаж пролетного строения и покраска конструкций. Делают кабельную канализацию и мост, а также устанавливают шумозащитные экраны.

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