ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Николаевской области

Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня
За сутки ВС России поразили 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ и 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, уничтожен украинский пункт управления беспилотниками в районе поселка Первомайское Николаевской области. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая ДНР.
Ранее Минобороны России рассказало о постановочных видео, которые снимают киевские власти для западной аудитории.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"