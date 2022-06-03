ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Николаевской области

Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня

За сутки ВС России поразили 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ и 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожен украинский пункт управления беспилотниками в районе поселка Первомайское Николаевской области. Перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая ДНР.

Ранее Минобороны России рассказало о постановочных видео, которые снимают киевские власти для западной аудитории.

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