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Собянин: пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен

12:39
  • пятница
  • 03 июня 2022

Пострадали два человека

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" потушен. Он поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование и профессиональную работу.

Мэр рассказал, что в результате пожара пострадали два человека. Они обратились за помощью к медикам, одному из пострадавших помощь была оказана на месте. Их жизни ничего не угрожает.

"До восстановления движения сделали бесплатный проезд в наземном транспорте в этом районе и увеличили количество автобусов на ближайших маршрутах", - написал Собянин в своем телеграм-канале

Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза" произошел в пятницу утром. Ему был присвоен максимальный, пятый ранг. По одной из версий, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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Тушение пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
Пожар в бизнес-центре "Гранд Сетунь Плаза"
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