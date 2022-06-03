МИД России обвинил Киев в применении американского оружия против мирных жителей

Ведомство сочло Вашингтон обязанным отреагировать на эти данные

Украинские военные используют оружие, поставляемое из США, против гражданского населения. С таким заявлением в пятницу, 3 июня, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что украинские неонацисты активно применяют поставляемое Соединенными Штатами и под нажимом Вашингтона оружие против гражданского населения, не считаясь с жизнями мирных жителей, включая детей и подростков.

Более того, удары преднамеренно наносятся по тем кварталам Донецка, которые с 2014 года оставались вне зоны огневого поражения, подчеркнула Захарова.

Это "реальные данные, на которые Вашингтон обязан отреагировать", цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование поставляемых Западом Киеву вооружений против России лишь усугубит ситуацию в регионе и доставит больше страданий самой Украине. Несмотря на накачивание украинских войск оружием, цели спецоперации будут достигнуты.

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