Россия в мае получила дополнительно 263,7 млрд рублей от нефти и газа

Покупка иностранной валюты и золота за счет этих средств производиться не будет

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило положительную величину — 263,7 млрд рублей. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказали в Министерстве финансов России.

В пресс-службе ведомства отметили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд рублей.

С учетом положительного отклонения в мае совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов в июне составляет 656,6 млрд рублей.

Поскольку действие отдельных положений бюджетного правила приостановлены, покупать на эти средства золото и иностранную валюту Москва не будет, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается продавать нефть себе в убыток, несмотря на решение ЕС и США ограничить закупки российского топлива. Официальный представитель Кремля заявил, что если где-то спрос сокращается, то где-то он увеличивается — происходит переориентация потоков.

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