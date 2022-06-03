Ректор МГУ рассказал об изменениях в системе образования России

четырехлетнее образование уходит в прошлое

Ректор Московского государственного университета (МГУ) и президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России.

В последние месяцы в России активно обсуждаются результаты присоединения России к Болонскому процессу. Вузы переориентируются на программы специалитета, четырехлетнее образование уходит в прошлое, передает РИА Новости.

"Однозначно и дружно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанной на опыте советского периода", - сообщил Садовничий.

Естественно, все изменения будут иметь отношение и к международному сотрудничеству, подчеркнул ректор МГУ.

Конце мая стало известно, что Россия решила выйти из Болонской системы образования. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков анонсировал сокращение программ бакалавриата и магистратуры.

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