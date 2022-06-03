ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ректор МГУ рассказал об изменениях в системе образования России

13:46
  • пятница
  • 03 июня 2022

четырехлетнее образование уходит в прошлое

Ректор Московского государственного университета (МГУ) и президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий рассказал, как изменится стратегия развития образования России.
Ректор ВШЭ сравнил Болонскую систему образования с "Евровидением"

В последние месяцы в России активно обсуждаются результаты присоединения России к Болонскому процессу. Вузы переориентируются на программы специалитета, четырехлетнее образование уходит в прошлое, передает РИА Новости. 

"Однозначно и дружно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанной на опыте советского периода", - сообщил Садовничий.

Естественно, все изменения будут иметь отношение и к международному сотрудничеству, подчеркнул ректор МГУ.

Конце мая стало известно, что Россия решила выйти из Болонской системы образования. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков анонсировал сокращение программ бакалавриата и магистратуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Студенты
Студенты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.